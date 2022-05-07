Подробиці озвучила керівник прес-центру Сил оборони "Південь" Наталія Гуменюк. Вдень у суботу, 7 травня, російські військові випустили по Одесі 6 ракет за допомогою стратегічної авіації.
4 снаряди влучили в цивільне підприємства в одному з житлових районів українського міста. В результаті розгорілася сильна пожежа, ліквідацією якої зараз займаються рятувальники.
Ще дві ракети потрапили у злітно-посадкову смугу, яка вже була знищена в результаті попередніх ударів.
Гуменюк додала, що інформація про постраждалих уточнюється.
Вже не до 2035-го: Арестович "оновив" свій прогноз щодо термінів війни
"Там непросто все": Арестович розкрив плани російських окупантів до 9 травня, відео
Руслана з командиром морпіхів з "Азовсталі" звернулася до всього світу: "Відлік йде вже не на дні..."
У ЗСУ вкрали гуманітарні карети швидкої допомоги: деталі кричущого випадку
Вже не до 2035-го: Арестович "оновив" свій прогноз щодо термінів війни
Раніше спікер Одеської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Братчук так прокоментував атаку росіян:
"Ворог вдарив по Одесі. Ворог знову показав свій цинізм, підлість – і кілька ракет прилетіли".
У свою чергу, місцеве видання «Думська» повідомляє, що підприємством, яке обстріляли росіяни, виявився цех з виробництва меблів. Лакофарбові матеріали, які використовувалися на виробництві, стали причиною особливо сильної пожежі з густим чорним димом, який помітний з різних районів міста.
Зазначимо, що раніше українці публікували в соцмережах кадри, на яких можна було бачити підліт російських ракет до Одеси, а пізніше наслідки ударів по місту.
Нагадаємо, спроба захопити Київ, Кличко зробив важливе застереження.
Як повідомляла Politeka, на Харківщині організували переправу українців до Росії, фото.
Також Politeka писала, що у Чорному морі потопили ще одну "консерву" окупантів.