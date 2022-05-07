Стало відомо, куди потрапили ракети російських окупантів під час сьогоднішнього обстрілу Одеси.

Подробиці озвучила керівник прес-центру Сил оборони "Південь" Наталія Гуменюк. Вдень у суботу, 7 травня, російські військові випустили по Одесі 6 ракет за допомогою стратегічної авіації.

4 снаряди влучили в цивільне підприємства в одному з житлових районів українського міста. В результаті розгорілася сильна пожежа, ліквідацією якої зараз займаються рятувальники.

Ще дві ракети потрапили у злітно-посадкову смугу, яка вже була знищена в результаті попередніх ударів.

Гуменюк додала, що інформація про постраждалих уточнюється.

Раніше спікер Одеської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Братчук так прокоментував атаку росіян:

"Ворог вдарив по Одесі. Ворог знову показав свій цинізм, підлість – і кілька ракет прилетіли".

У свою чергу, місцеве видання «Думська» повідомляє, що підприємством, яке обстріляли росіяни, виявився цех з виробництва меблів. Лакофарбові матеріали, які використовувалися на виробництві, стали причиною особливо сильної пожежі з густим чорним димом, який помітний з різних районів міста.

Зазначимо, що раніше українці публікували в соцмережах кадри, на яких можна було бачити підліт російських ракет до Одеси, а пізніше наслідки ударів по місту.

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