Подробности озвучила руководитель пресс-центра Сил обороны «Юг» Наталья Гуменюк. Днем в субботу, 7 мая, российские военные выпустили по Одессе 6 ракет при помощи стратегической авиации.
4 снаряда попали в гражданское предприятия в одном из жилых районов украинского города. В результате разгорелся сильный пожар, ликвидацией которого сейчас занимаются спасатели.
Еще две ракеты попали во взлетно-посадочную полосу, которая уже была уничтожена в результате предыдущих ударов.
Гуменюк добавила, что информация о пострадавших уточняется.
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Ранее спикер Одесской областной военно-гражданской администрации Сергей Братчук так прокомментировал атаку россиян:
«Враг ударил по Одессе. Враг снова показал свой цинизм, подлость – и несколько ракет прилетели».
В свою очередь, местное издание «Думская» сообщает, что предприятием, которое обстреляли россияне, оказался цех по производству мебели. Лакокрасочные материалы, которые использовались на производстве, стали причиной особо сильного пожара с густым черным дымом, который заметен из разных районов города.
Отметим, что ранее украинцы публиковали в соцсетях кадры, на которых можно было видеть подлет российских ракет к Одессе, а позже последствия ударов по городу.
Напомним, попытка захватить Киев, Кличко сделал важное предостережение.
Как сообщала Politeka, на Харьковщине организовали переправу украинцев в россию, фото.
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