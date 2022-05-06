У російських загарбників залишаються шість десантних кораблів, за допомогою яких теоретично вони можуть висадити на українську територію майже полк.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, сили ЗСУ зменшили можливості ворога з висадки десанту, але повністю не ліквідували.

Відповідаючи на питання, чи можуть у разі атаки на Одещину в моря надати українським силам підтримку Румунія і Болгарія, Жданов розчарував:

"Ні, відразу кажу. Румунія - країна, яка є членом НАТО, а НАТО дистанціюється".

За словами Жданова, боротися з ворогом українцям доведеться один на один навіть при самих негативних сценаріях.

"Єдине що у нас залишається - це берегова охорона і, знову-таки, ми змушені перекидати війська туди для того, щоб організувати цю оборону", - пояснив Жданов.

На думку експерта, росіяни хочуть відтягнути сили ЗСУ з Донбасу, послабивши східний напрямок. І саме з цією метою, а не для підготовки десантування окупанти намагаються знищити міст через Дністровський лиман.

Нагадаємо, у окупантів є амбітні плани щодо Одеси - в британській розвідці розкрили деталі.

Також Politeka.net писала, що, за словами Олега Жданова, росіяни можуть скористатися "москітними" можливостями свого флоту.

Крім того Politeka.net повідомляла, що молодий лейтенант з Одеси віддав своє життя за Україну.