Про це в ефірі "Україна 24" заявив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Олег Жданов.
За його словами, сили ЗСУ зменшили можливості ворога з висадки десанту, але повністю не ліквідували.
Відповідаючи на питання, чи можуть у разі атаки на Одещину в моря надати українським силам підтримку Румунія і Болгарія, Жданов розчарував:
"Ні, відразу кажу. Румунія - країна, яка є членом НАТО, а НАТО дистанціюється".
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За словами Жданова, боротися з ворогом українцям доведеться один на один навіть при самих негативних сценаріях.
"Єдине що у нас залишається - це берегова охорона і, знову-таки, ми змушені перекидати війська туди для того, щоб організувати цю оборону", - пояснив Жданов.
На думку експерта, росіяни хочуть відтягнути сили ЗСУ з Донбасу, послабивши східний напрямок. І саме з цією метою, а не для підготовки десантування окупанти намагаються знищити міст через Дністровський лиман.
Нагадаємо, у окупантів є амбітні плани щодо Одеси - в британській розвідці розкрили деталі.
Також Politeka.net писала, що, за словами Олега Жданова, росіяни можуть скористатися "москітними" можливостями свого флоту.
Крім того Politeka.net повідомляла, що молодий лейтенант з Одеси віддав своє життя за Україну.