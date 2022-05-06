У российских захватчиков остаются шесть десантных кораблей, с помощью которых теоретически они могут высадить на украинскую территорию почти полк.

Об этом в эфире «Украина 24» заявил полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, силы ВСУ уменьшили возможности врага по высадке десанта, но полностью не ликвидировали.

Отвечая на вопрос, могут ли в случае атаки на Одесчину в моря оказать украинским силам поддержку Румыния и Болгария, Жданов разочаровал:

«Нет, сразу говорю. Румыния – страна, которая является членом НАТО, а НАТО дистанцируется».

По словам Жданова, бороться с врагом украинцам придется один на один даже при самых негативных сценариях.

«Единственное что у нас остается – это береговая охрана и, опять-таки, мы вынуждены перебрасывать войска туда для того, чтобы организовать эту оборону», - пояснил Жданов.

По мнению эксперта, россияне хотят оттянуть силы ВСУ с Донбасса, ослабив восточное направление. И именно с этой целью, а не для подготовки десантирования оккупанты пытаются уничтожить мост через Днестровский лиман.

Напомним, у оккупантов есть амбициозные планы относительно Одессы - в британской разведке раскрыли детали.

Также Politeka.net писала, что, по словам Олега Жданова, россияне могут воспользоваться "москитными" возможностями своего флота.

Кроме того Politeka.net сообщала, что молодой лейтенант из Одессы отдал свою жизнь за Украину.