Поліція повідомила про затримання підозрюваних, які повинні були влаштувати заколот в Одесі другого травня.

Як пише Politeka.net, українці вже 66-ту добу захищають свою землю від російських окупаційних військ. І хоч до Одеси ворог не зміг дійти - це не заважає йому обстрілювати ракетами місто. А сьогодні, 30 квітня, стало відомо, що окупанти планували заколот на друге травня.

"За наявною інформацією у співробітників департаменту, спецслужби РФ через підконтрольних представників криміналітету мали намір дестабілізувати ситуацію в регіоні шляхом підбурювання до масових заворушень, організації масових протестів і заколотів, які могли б привести до підриву державності і спрямовані на повалення державного ладу України", - зазначено в публікації.

Правоохоронці вже виявили безліч зброї, комуністичну символіку та інструкції з поведінки для маскування.

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