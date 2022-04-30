Полиция сообщила о задержании подозреваемых, которые должны были устроить мятеж в Одессе второго мая.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 66-е сутки защищают свою землю от российских оккупационных войск. И хоть до Одессы враг не смог дойти - это не мешает ему обстреливать ракетами город. А сегодня, 30 апреля, стало известно, что оккупанты планировали мятеж на второе мая.

"По имеющейся информации у сотрудников Департамента, спецслужбы РФ через подконтрольных представителей криминалитета намеревались дестабилизировать ситуацию в регионе путем подстрекательства к массовым беспорядкам, организации массовых протестов и мятежей, которые могли бы привести к подрыву государственности и направлены на свержение государственного строя Украины", - отмечено в публикации.

Правоохранители уже выявили множество оружия, коммунистическую символику и инструкции по поведению для маскировки.

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