Швидкий фірмовий потяг сполученням Ізмаїл-Одеса "Південна Пальміра" відновив курсування з 28 квітня. Потяг рухається через міст у Затоці, який обстрілювали ракетами росіяни.

Про це повідомив міський голова Ізмаїла Андрій Абрамченко, якого цитує місцеве видання "Измаил Сити".

Швидкий фірмовий потяг сполученням Ізмаїл-Одеса через пошкодження на мосту в районі Затоки тимчасово не курсував. Але з 28 квітня він знову перевозить пасажирів.

Інформацію підтвердили в Одеській залізниці:

"Потяг "Південна Пальміра" сьогодні йде за раніше, ніж за попереднім розкладом: відправлення з Одеси буде о 23:28, відповідно завтра відправка до Одеси з Ізмаїлу о 7:00".

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