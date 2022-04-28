Швидкий фірмовий потяг сполученням Ізмаїл-Одеса "Південна Пальміра" відновив курсування з 28 квітня. Потяг рухається через міст у Затоці, який обстрілювали ракетами росіяни.
Про це повідомив міський голова Ізмаїла Андрій Абрамченко, якого цитує місцеве видання "Измаил Сити".
Швидкий фірмовий потяг сполученням Ізмаїл-Одеса через пошкодження на мосту в районі Затоки тимчасово не курсував. Але з 28 квітня він знову перевозить пасажирів.
Інформацію підтвердили в Одеській залізниці:
"Потяг "Південна Пальміра" сьогодні йде за раніше, ніж за попереднім розкладом: відправлення з Одеси буде о 23:28, відповідно завтра відправка до Одеси з Ізмаїлу о 7:00".
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Також Politeka.net писала, що росіяни намагаються врятувати з затонулої "Москви" секретні документи, військове обладнання і ракети.
Крім того Politeka.net повідомляла, що в Одесі попрощалися із загиблою сім'єю.