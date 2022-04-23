Комендантська година у Великодню ніч розпочнеться 23 квітня о 23:00 та триватиме до 05:00 24 квітня.
Про це повідомив голова Одеської ОДА Максим Марченко.
Надалі, з 24 квітня, обмеження триватимуть з 22:00 до 05:00.
У зазначені години перебувати на вулиці та в інших громадських місцях без спецперепусток та посвідчень заборонено.
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Відповідні заходи вирішили вжити з метою дотримання безпеки усіх мешканців міста і області, парафіян та духовенства, тому релігійні обряди, зокрема, освячення їжі у храмах мають здійснюватися із дотримання комендантської години.
Також у військовій адміністрації закликали уникати масового скупчення людей навіть у дозволений час та нагадали, що варто із розумінням ставитись до можливих перевірок правоохоронців.
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