Комендантська година у Великодню ніч розпочнеться 23 квітня о 23:00 та триватиме до 05:00 24 квітня.

Про це повідомив голова Одеської ОДА Максим Марченко.

Надалі, з 24 квітня, обмеження триватимуть з 22:00 до 05:00.

У зазначені години перебувати на вулиці та в інших громадських місцях без спецперепусток та посвідчень заборонено.

Відповідні заходи вирішили вжити з метою дотримання безпеки усіх мешканців міста і області, парафіян та духовенства, тому релігійні обряди, зокрема, освячення їжі у храмах мають здійснюватися із дотримання комендантської години.

Також у військовій адміністрації закликали уникати масового скупчення людей навіть у дозволений час та нагадали, що варто із розумінням ставитись до можливих перевірок правоохоронців.

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