Правоохоронці затримали водія "Камаза", який спочатку збив пішохода, а потім втік з місця події.

Як пише Politeka.net, правоохоронці продовжують свою роботу попри складну ситуацію в Україні. Так, 21 квітня, стало відомо, що поліція затримала чоловіка, який скоїв ДТП на трасі Одеса - Рені, передає прес-служба ГУНП в Одеській області.

"Взявшись за розслідування справи, поліцейські зібрали свідчення очевидців, переглянули записи з камер відеоспостереження, встановлених недалеко від місця події, і через кілька годин розшукали водія. Чоловік пояснив, що пізно зреагував на пішохода, який перетинав проїжджу частину дороги, а покинув місце події, тому що думав: зможе уникнути відповідальності", - було зазначено в публікації.

Відомо, що пішохід помер у лікарні, а водієві тепер загрожує до 8 років позбавлення волі.

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