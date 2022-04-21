Як пише Politeka.net, правоохоронці продовжують свою роботу попри складну ситуацію в Україні. Так, 21 квітня, стало відомо, що поліція затримала чоловіка, який скоїв ДТП на трасі Одеса - Рені, передає прес-служба ГУНП в Одеській області.
"Взявшись за розслідування справи, поліцейські зібрали свідчення очевидців, переглянули записи з камер відеоспостереження, встановлених недалеко від місця події, і через кілька годин розшукали водія. Чоловік пояснив, що пізно зреагував на пішохода, який перетинав проїжджу частину дороги, а покинув місце події, тому що думав: зможе уникнути відповідальності", - було зазначено в публікації.
Відомо, що пішохід помер у лікарні, а водієві тепер загрожує до 8 років позбавлення волі.
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