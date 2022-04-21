Пенсионерка, покупая билет на поезд, не смогла вспомнить, кто она и откуда приехала в Одесскую область, спасаясь от российской оккупации.

Пожилой женщине помогли сотрудники регионального управления Национальной полиции Украины.

Как выяснилось, 79-летняя жительница города Васильков Киевской области, вместе с дочерью спасаясь от зверств российских оккупантов, уехала в относительно безопасный Раздельнянский район Одесской области. И тут случилось непредсказуемое.

О гражданке, которая не смогла вспомнить, кто она и откуда, работники вокзала сообщили в полицию.

Усилиями правоохранителей родственников женщины разыскали очень быстро, сейчас она в безопасности.

Напомним, генерал из Одессы дал команду бомбить Украину: что известно о военном преступнике.

Как сообщалось, иностранный "фотограф" снимал военные позиции в Одесской области: что известно.

Отметим, что одесское побережье укрепляет противодесантную оборону: спикер ОГА рассказал подробности.