Пенсионерка, покупая билет на поезд, не смогла вспомнить, кто она и откуда приехала в Одесскую область, спасаясь от российской оккупации.
Пожилой женщине помогли сотрудники регионального управления Национальной полиции Украины.
Как выяснилось, 79-летняя жительница города Васильков Киевской области, вместе с дочерью спасаясь от зверств российских оккупантов, уехала в относительно безопасный Раздельнянский район Одесской области. И тут случилось непредсказуемое.
О гражданке, которая не смогла вспомнить, кто она и откуда, работники вокзала сообщили в полицию.
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