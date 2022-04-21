Пенсіонерка, купуючи квиток на поїзд, не змогла згадати, хто вона і звідки приїхала в Одеську область, рятуючись від російської окупації.

Літній жінці допомогли співробітники регіонального управління Національної поліції України.

Як з’ясувалося, 79-річна мешканка міста Васильків Київської області, разом з дочкою рятуючись від звірств російських окупантів, виїхала у відносно безпечний Роздільнянський район Одеської області. І тут сталося непередбачуване.

Про громадянку, яка не змогла згадати, хто вона і звідки, працівники вокзалу повідомили в поліцію.

Зусиллями правоохоронців родичів жінки розшукали дуже швидко, зараз вона у безпеці.

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