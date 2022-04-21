СБУ викрили на поширенні дезінформації на підтримку військової агресії Росії проти України чергового колаборанта-жителя Кілії.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
Прихильник "русского мира" активізував свою Інтернет-пропаганду з початком повномасштабного вторгнення окупаційних військ в Україну. За завданням кураторів зі спецслужб РФ, чоловік у соцмережах дискредитував Збройні Сили України, поширював ворожу пропаганду на підтримку окупантів.
Крім того, в проросійських публікаціях і репостах колаборант відкрито підтримували агресивну політику щодо України президента Путіна і закликав до зміни державних кордонів нашої країни.
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Він адміністрував кілька груп у забороненій на території України соцмережі.
Чоловікові пред'явили підозру за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і відправили під варту.
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