СБУ викрили на поширенні дезінформації на підтримку військової агресії Росії проти України чергового колаборанта-жителя Кілії.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Прихильник "русского мира" активізував свою Інтернет-пропаганду з початком повномасштабного вторгнення окупаційних військ в Україну. За завданням кураторів зі спецслужб РФ, чоловік у соцмережах дискредитував Збройні Сили України, поширював ворожу пропаганду на підтримку окупантів.

Крім того, в проросійських публікаціях і репостах колаборант відкрито підтримували агресивну політику щодо України президента Путіна і закликав до зміни державних кордонів нашої країни.

Він адміністрував кілька груп у забороненій на території України соцмережі.

Чоловікові пред'явили підозру за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і відправили під варту.

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