СБУ разоблачили на распространении дезинформации в поддержку военной агрессии России против Украины очередного коллаборанта - жителя Килии.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сторонник «русского мира» активизировал свою интернет-пропаганду с началом полномасштабного вторжения оккупационных войск в Украину. По заданию кураторов из спецслужб РФ, мужчина в соцсетях дискредитировал Вооруженные Силы Украины, распространял вражескую пропаганду в поддержку оккупантов.

Кроме того, в пророссийских публикациях и репостах коллаборант открыто поддерживали агрессивную политику в отношении Украины президента путина и призывал к изменению государственных границ нашей страны.

Он администрировал несколько групп в запрещенной на территории Украины соцсети.

Мужчине предъявили подозрение по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и отправили под стражу.

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