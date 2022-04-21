СБУ разоблачили на распространении дезинформации в поддержку военной агрессии России против Украины очередного коллаборанта - жителя Килии.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сторонник «русского мира» активизировал свою интернет-пропаганду с началом полномасштабного вторжения оккупационных войск в Украину. По заданию кураторов из спецслужб РФ, мужчина в соцсетях дискредитировал Вооруженные Силы Украины, распространял вражескую пропаганду в поддержку оккупантов.
Кроме того, в пророссийских публикациях и репостах коллаборант открыто поддерживали агрессивную политику в отношении Украины президента путина и призывал к изменению государственных границ нашей страны.
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Он администрировал несколько групп в запрещенной на территории Украины соцсети.
Мужчине предъявили подозрение по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и отправили под стражу.
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