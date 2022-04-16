Одеська обласна військова адміністрація поінформувала про необхідність вжиття термінових заходів безпеки під час майбутніх релігійних свят.

Вечірнє служіння з нагоди Вербної неділі 16 квітня 2022 року (для християн східного обряду) має завершитися за 2 години до початку встановленої комендантської години.

Освячення верби в неділю, 17 квітня 2022 року, має відбуватися без масового скупчення людей з дотриманням встановленої комендантської години.

Святкове нічне служіння (для християн західного обряду — католицька Пасха) з 16 на 17 квітня 2022 року має відбуватися без присутності парафіян, рекомендовано застосування онлайн служінь.

Обряд благословення і освячення їжі повинен відбуватися також без масового скупчення людей з дотриманням встановленого комендантської години.

Змін у тривалості комендантської години не буде.

Нагадаємо, в Одесі попрощалися з двома українськими полковниками, які загинули під Миколаєвом: "Слава Героям!"

Як повідомляла Politeka, Вакарчук не стримав емоцій, відвідавши захисників України на фронті: «Я захоплений тим, як…»

Також Politeka писала, що крейсер "Москва" потонув: офіційна заява.