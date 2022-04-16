Одеська обласна військова адміністрація поінформувала про необхідність вжиття термінових заходів безпеки під час майбутніх релігійних свят.
Вечірнє служіння з нагоди Вербної неділі 16 квітня 2022 року (для християн східного обряду) має завершитися за 2 години до початку встановленої комендантської години.
Освячення верби в неділю, 17 квітня 2022 року, має відбуватися без масового скупчення людей з дотриманням встановленої комендантської години.
Святкове нічне служіння (для християн західного обряду — католицька Пасха) з 16 на 17 квітня 2022 року має відбуватися без присутності парафіян, рекомендовано застосування онлайн служінь.
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Обряд благословення і освячення їжі повинен відбуватися також без масового скупчення людей з дотриманням встановленого комендантської години.
Змін у тривалості комендантської години не буде.
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