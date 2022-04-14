В Одесі попрощалися з двома полковниками, які загинули на околицях населеного пункту Снігурівка, Миколаївська область.

Як пише Politeka.net, українці вже 50-ту добу захищають свою землю від російських окупаційних військ. 21 березня в Миколаївській області загинули два полковника, які отримали смертельні поранення. Сьогодні, 14 квітня, з ними попрощалися в Одесі, повідомляє "Оперативне командування "Південь".

"В Одесі з почестями провели в останню путь офіцерів управління ОК"Південь".

Сьогодні в Одесі пройшло прощання відразу з двома захисниками України оперативного командування «Південь», які героїчно віддали життя в боротьбі за її незалежність і мир.

В останню путь провели полковників Василя Телегуза і Миколи Спендовського, які отримали смертельні поранення 21 березня цього року в околицях села Снігурівка Миколаївської області під час ворожих обстрілів, коли вони виконували бойове завдання.

Обидва офіцери служили в озброєнні логістики управління ОК»Південь".

Попрощатися із захисниками України в Будинок офіцерів в Одесі прийшли командувач військами оперативного командування «Південь» генерал-майор Андрій Ковальчук, офіцери управління, побратими з рідного підрозділу, рідні, друзі...", - було повідомлено в публікації.

"Вічна пам'ять і Слава Героям!",- додало в кінці ОК "Південь".

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