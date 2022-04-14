Як пише Politeka.net, українці вже 50-ту добу захищають свою землю від російських окупаційних військ. 21 березня в Миколаївській області загинули два полковника, які отримали смертельні поранення. Сьогодні, 14 квітня, з ними попрощалися в Одесі, повідомляє "Оперативне командування "Південь".
"В Одесі з почестями провели в останню путь офіцерів управління ОК"Південь".
Сьогодні в Одесі пройшло прощання відразу з двома захисниками України оперативного командування «Південь», які героїчно віддали життя в боротьбі за її незалежність і мир.
В останню путь провели полковників Василя Телегуза і Миколи Спендовського, які отримали смертельні поранення 21 березня цього року в околицях села Снігурівка Миколаївської області під час ворожих обстрілів, коли вони виконували бойове завдання.
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Обидва офіцери служили в озброєнні логістики управління ОК»Південь".
Попрощатися із захисниками України в Будинок офіцерів в Одесі прийшли командувач військами оперативного командування «Південь» генерал-майор Андрій Ковальчук, офіцери управління, побратими з рідного підрозділу, рідні, друзі...", - було повідомлено в публікації.
"Вічна пам'ять і Слава Героям!",- додало в кінці ОК "Південь".
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