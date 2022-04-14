Как пишет Politeka.net, украинцы уже 50-е сутки защищают свою землю от российских оккупационных войск. 21 марта в Николаевской области погибли два полковника, которые получили смертельные ранения. Сегодня, 14 апреля, с ними попрощались в Одессе, сообщает "Оперативное командование "Юг".
"В Одессе с почестями провели в последний путь офицеров управления ОК "ЮГ".
Сегодня в Одессе прошло прощание сразу с двумя защитниками Украины оперативного командования «Юг», которые героически отдали жизнь в борьбе за ее независимость и мир.
В последний путь провели полковников Василия Телегуза и Николая Спендовского, которые получили смертельные ранения 21 марта этого года в окрестностях села Снигиревка Николаевской области во время вражеских обстрелов, когда они выполняли боевое задание.
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Оба офицера служили в вооружении логистики управления ОК «Юг».
Попрощаться с защитниками Украины в Дом офицеров в Одессе пришли командующий войсками оперативного командования «Юг» генерал-майор Андрей Ковальчук, офицеры управления, собратья из родного подразделения, родные, друзья…", - было сообщено в публикации.
"Вечная память и Слава Героям!", - добавило в конце ОК "Юг".
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