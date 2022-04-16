Одесская областная военная администрация проинформировала о необходимости принятия срочных мер безопасности во время предстоящих религиозных праздников.

Вечернее служение по случаю Вербного воскресенья 16 апреля 2022 года (для христиан восточного обряда) должно завершиться за 2 часа до начала установленного комендантского часа.

Освящение вербы в воскресенье, 17 апреля 2022 года, должно совершаться без массового скопления людей с соблюдением установленного комендантского часа.

Праздничное ночное служение (для христиан западного обряда — католическая Пасха) с 16 на 17 апреля 2022 года должно совершаться без присутствия прихожан, рекомендовано применение онлайн служений.

Обряд благословения и освящения пищи должен совершаться также без массового скопления людей с соблюдением установленного комендантского часа.

Изменений в продолжительности комендантского часа не будет.

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