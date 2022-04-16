Станом на 16 Квітня, більше 17 зупиночних комплексів були пошкоджені вандалами.

За словами комунальників, зупинки громадського транспорту знову перетворилися на»картинні галереї".

Фахівці КМ "Міські дороги" в найкоротші терміни привели пошкоджене майно в санітарний стан.

"Шановні одесити, звертаємо Вашу увагу, що від таких «подарунків» відбувається затримка в роботі наших фахівців»,— звертаються працівники комунальних служб. - Просимо не бути байдужими, якщо ви стали свідками випадків вандалізму, повідомляйте в правоохоронні органи або за телефоном підприємства «Міські дороги»: (048) 798-19-25».

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