Станом на 16 Квітня, більше 17 зупиночних комплексів були пошкоджені вандалами.
За словами комунальників, зупинки громадського транспорту знову перетворилися на»картинні галереї".
Фахівці КМ "Міські дороги" в найкоротші терміни привели пошкоджене майно в санітарний стан.
"Шановні одесити, звертаємо Вашу увагу, що від таких «подарунків» відбувається затримка в роботі наших фахівців»,— звертаються працівники комунальних служб. - Просимо не бути байдужими, якщо ви стали свідками випадків вандалізму, повідомляйте в правоохоронні органи або за телефоном підприємства «Міські дороги»: (048) 798-19-25».
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