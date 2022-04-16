По состоянию на 16 апреля, более 17 остановочных комплексов были повреждены вандалами.

По словам коммунальщиков, остановки общественного транспорта снова превратились в «картинные галереи».

Специалисты КМ «Городские дороги» в кратчайшие сроки привели поврежденное имущество в санитарное состояние.

«Уважаемые одесситы, обращаем ваше внимание, что от таких «подарков» происходит задержка в работе наших специалистов»,— обращаются работники коммунальных служб. — Просим не быть безразличными, если вы стали свидетелями случаев вандализма, сообщайте в правоохранительные органы или по телефону предприятия «Городские дороги»: (048) 798-19-25».

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