В Одеській області прикордонники Білгород-Дністровського загону спільно зі співробітниками Нацполіції і ТРО виявили 26-річного українця в жіночому одязі, який планував виїхати з України в Молдову.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Автомобіль з "пасажиркою" зупинили для перевірки на контрольному посту, розташованому на дорозі до кордону. Хлопець у жіночому вбранні розповів, що незважаючи на обмеження на виїзд з України чоловіків віком 18-60 років, хотів потрапити на територію Молдови. При собі він також мав тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.

За спробу незаконного перетину кордону прикордонники оформили на чоловіка документи адміністративного провадження та поінформували про нього територіальний центр комплектування.

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