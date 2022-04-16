В Одесской области пограничники Белгород-Днестровского отряда совместно с сотрудниками Нацполиции и ТРО обнаружили 26-летнего украинца в женской одежде, который планировал выехать из Украины в Молдову.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Автомобиль с "пассажиркой" остановили для проверки на контрольном посту, расположенном на дороге к границе. Парень в женском одеяние рассказал, что несмотря на ограничения на выезд из Украины мужчин в возрасте 18-60 лет, хотел попасть на территорию Молдовы. При себе он также имел временное удостоверение военнообязанного.
За попытку незаконного пересечения границы пограничники оформили на мужчину документы административного производства и проинформировали о нем территориальный центр комплектования.
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