Росія хотіла використати організовані злочинні угруповання в Одесі для дестабілізації обстановки в місті.

Як повідомили в СБУ, силовики затримали кімінальних авторитетів, які співпрацювали з окупантами, пише Politeka.net.

Негідники пішли на співпрацю з ворогом і хотіли приєднатися до окупаційної влади в разі захоплення міста.

Колаборанти підтримували зв'язок з представниками РФ, «доповідали» їм про ситуацію в регіоні, а також тероризували і залякували місцеве населення. Також перед ними стояло завдання полювати на правоохоронців та активістів-патріотів.





При цьому деякі члени угруповання записалися до лав тероборони, щоб збирати інформацію про українських військових в Одеській області.

В ході масштабної операції були затримані лідери і члени злочинних угруповань, серед яких відомі в кримінальних колах «Еміль Варшавський» і «Пайзулаєв», - повідомили в СБУ.

Всі члени угруповання, які є громадянами України, затримані. Один з лідерів (який є іноземцем) видворений з України, іншому, який перебуває за кордоном, – заборонений в'їзд.

На опублікованих силовиками кадрах затримання підозрюваний вдає, що нічого не розуміє, і запитує у бійців: "Ви чого, хлопці?"

Нагадаємо, раніше повідомлялося про затримання ще одного зрадника, який перейшов на бік окупантів у Бучі Київської області.

Чоловік патрулював вулиці разом з військовими рф, психологічно тиснув на жителів Бучі, погрожував їм вбивством, залякував зброєю, здавав позиції українських військових, а прихильників ЗСУ – катував.

Також Politeka.net писала, що одеситів попередили, що окупанти можуть почати мстити за крейсер "Москва".

Крім того Politeka.net повідомляла, що Арестович пригрозив відповідним ударом по Москві.