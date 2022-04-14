Россия хотела использовать организованные преступные группировки в Одессе для дестабилизации обстановки в городе.

Как сообщили в СБУ, силовики задержали киминальных авторитетов, которые сотрудничали с оккупантами, пишет Politeka.net.

Негодяи пошли на сотрудничество с врагом и хотели присоединиться к оккупационной власти в случае захвата города.

Коллаборанты поддерживали связь с представителями РФ, «докладывали» им о ситуации в регионе, а также терроризировали и запугивали местное население. Также перед ними стояла задача охотиться на правоохранителей и активистов-патриотов.

При этом некоторые члены группировки записались в ряды Теробороны, чтобы собирать информацию об украинских военных в Одесской области.

В ходе масштабной операции были задержаны лидеры и члены преступных группировок, среди которых известные в криминальных кругах «Эмиль Варшавский» и «Пайзулаев», - сообщили в СБУ.

Все члены группировки, являющиеся гражданами Украины, задержаны. Один из лидеров (который является иностранцем) выдворен из Украины, другому, который находится за границей, – запрещен въезд.

На опубликованных силовиками кадрах задержания подозреваемый делает вид, что ничего не понимает, и спрашивает у бойцов: "Вы чего, ребята?"

Напомним, ранее сообщалось о задержании еще одного предателя, который перешел на сторону оккупантов в Буче Киевской области.

Мужчина патрулировал улицы вместе с военными рф, психологически давил на жителей Бучи, угрожал им убийством, запугивал оружием, сдавал позиции украинских военных, а сторонников ВСУ – пытал.

Также Politeka.net писала, что одесситов предупредили, что оккупанты могут начать мстить за крейсер "Москва".

Кроме того Politeka.net сообщала, что Арестович пригрозил ответнім ударом по Москве.