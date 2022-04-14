"Розумію, що ворог буде робити все, щоб відповісти за «Москву». Ну що ж, ми готові до всього", - запевнив спікер Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук.

"Одеський оборонний район є живим армійським організмом, який відстежує всі можливі ризики. Звичайно залишається високою ймовірність нанесення ракетних ударів по нашому місту і регіону", - заявив Братчук.

Нагадаємо, 13 квітня флагман Чорноморського флоту Російської Федерації крейсер "Москва" був підбитий ракетами українського комплексу "Нептун".

Таким чином сумарна кількість боєприпасів (ракет) Чорноморського флоту Росії в Чорному морі зменшилася з 72 до 56.

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Згідно з інформацією керівника Інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрія Клименка, в Чорному морі знаходиться ще 9 російських ракетних кораблів.

Крім того, в Середземному морі через перекриття протоків Туреччиною зараз застряг ряд ракетних кораблів Росії.

Нагадаємо, в Одесі шукають маленького Данила.

Також повідомлялося, що в міськраді Одеси повідомили про сотні вільних вакансій.

Крім того Politeka.net писала, що одеситів попередили про активізацію мародерів.