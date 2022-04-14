Російські загарбники можуть спробувати помститися за флагман свого Чорноморського флоту "Москва«, що отримав "серйозні пошкодження" 13 квітня.

"Розумію, що ворог буде робити все, щоб відповісти за «Москву». Ну що ж, ми готові до всього", - запевнив спікер Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук.

"Одеський оборонний район є живим армійським організмом, який відстежує всі можливі ризики. Звичайно залишається високою ймовірність нанесення ракетних ударів по нашому місту і регіону", - заявив Братчук.

Нагадаємо, 13 квітня флагман Чорноморського флоту Російської Федерації крейсер "Москва" був підбитий ракетами українського комплексу "Нептун".

Таким чином сумарна кількість боєприпасів (ракет) Чорноморського флоту Росії в Чорному морі зменшилася з 72 до 56.

Згідно з інформацією керівника Інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрія Клименка, в Чорному морі знаходиться ще 9 російських ракетних кораблів.

Крім того, в Середземному морі через перекриття протоків Туреччиною зараз застряг ряд ракетних кораблів Росії.

Нагадаємо, в Одесі шукають маленького Данила.

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