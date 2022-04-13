Як пише Politeka.net, українці вже 49-ту добу захищають свою землю від російських окупаційних військ. За цей час вдалося не тільки повністю зупинити наступ, а й вигнати ворога з північних областей України. Але без жертв серед українських захисників не обходиться. Так, сьогодні, 13 квітня, стало відомо про прощання із захисниками України в Одеській області. Про це повідомило оперативне командування "Південь" у себе на сторінці в Фейсбук.

"Одещина попрощалася із загиблими земляками-героями", - було написано в публікації.

Українці долучилися до прощання із захисниками у коментарях:

"Царство Небесне. Вічна пам'ять", " низький уклін всім захисникам!", "Земля Вам пухом. Царство Небесне", " вічний спокій і слава героям! Смерть ворогам!".

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