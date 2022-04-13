Как пишет Politeka.net, украинцы уже 49-е сутки защищают свою землю от российских оккупационных войск. За это время удалось не только полностью остановить наступление, но и выгнать врага из северных областей Украины. Но без жертв среди украинских защитников не обходится. Так, сегодня, 13 апреля, стало известно о прощании с защитниками Украины в Одесской области. Об этом сообщило оперативное командование "Юг" у себя на страничке в Фейсбук.
"Одесчина простилась с погибшими земляками-героями", - было написано в публикации.
Украинцы присоединились к прощанию с защитниками в комментариях:
"Царство небесное. Вечная память", "Низкий поклон всем защитникам!", "Земля вам пухом. Царство небесное", "Вечный покой и слава героям! Смерть ворогам!".
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