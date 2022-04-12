13 квітня 2022 року в Одеській області оголосили штормове попередження.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
В Одесі та області очікується дощ і сильний вітер з поривами до 15-24 м/с.
Температура повітря вдень буде близько 10°C вище нуля, вночі – плюс 7°C.
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Відзничимо, ворожі кораблі не наближаються до узбережжя Одещини.
Про це повідомляє у Телеграмі представник оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.
Окупанти знають про готовність до відбиття атак підрозділами берегової оборони ЗСУ, а також про штормову погоду в північно-західній частині Чорного моря. Тому є ризик хіба що ракетних ударів з боку тимчасово окупованого Криму.
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