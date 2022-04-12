13 апреля 2022 в Одесской области объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Одессе и области ожидается дождь и сильный ветер с порывами до 15-24 м/с.

Температура воздуха днем будет около 10°C выше нуля, ночью – плюс 7°C .

шторм, море, пляж, Одесса

Популярные статьи сейчас

Враг перейдет в наступление в ближайшие дни, но у него есть проблемы: новые данные Генштаба

Оккупанты перебрасывают самолеты и переодеваются в "гражданку": Генштаб обнародовал новые данные

Начало положено: россияне готовятся к партизанской войне, появились новые данные разведки

«По столкновению каждые два, возможно, пять лет»: Арестович напугал украинцев тревожным прогнозом на будущее

Оккупантов ждет "большой сюрприз" на востоке: Арестович раскрыл, в чем он заключается
Показать еще

Отметим, вражеские корабли не приближаются к побережью Одесской области.

Об этом сообщает в Телеграмме представитель оперативного командования «Юг» Владислав Назаров.

Оккупанты знают о готовности к отражению атак подразделениями береговой обороны ВСУ, а также о штормовую погоду в северо-западной части Черного моря. Поэтому есть риск разве что ракетных ударов со стороны временно оккупированного Крыма.

Нагадаємо, у росіян відібрали десять кораблів, фото: "Були задіяні в операціях у Чорному морі".

Нагадаємо, "Ми повинні врятувати Одесу": Зеленський зробив тривожну заяву, розкривши плани окупантів.

Як повідомляла Politeka, Ворожа техніка попрацює проти російських загарбників: українські бійці показали фото нових трофеїв.