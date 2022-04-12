Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Одессе и области ожидается дождь и сильный ветер с порывами до 15-24 м/с.

Температура воздуха днем будет около 10°C выше нуля, ночью – плюс 7°C .

Отметим, вражеские корабли не приближаются к побережью Одесской области.

Об этом сообщает в Телеграмме представитель оперативного командования «Юг» Владислав Назаров.

Оккупанты знают о готовности к отражению атак подразделениями береговой обороны ВСУ, а также о штормовую погоду в северо-западной части Черного моря. Поэтому есть риск разве что ракетных ударов со стороны временно оккупированного Крыма.

Нагадаємо, у росіян відібрали десять кораблів, фото: "Були задіяні в операціях у Чорному морі".

Нагадаємо, "Ми повинні врятувати Одесу": Зеленський зробив тривожну заяву, розкривши плани окупантів.

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