13 апреля 2022 в Одесской области объявили штормовое предупреждение.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
В Одессе и области ожидается дождь и сильный ветер с порывами до 15-24 м/с.
Температура воздуха днем будет около 10°C выше нуля, ночью – плюс 7°C .
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Отметим, вражеские корабли не приближаются к побережью Одесской области.
Об этом сообщает в Телеграмме представитель оперативного командования «Юг» Владислав Назаров.
Оккупанты знают о готовности к отражению атак подразделениями береговой обороны ВСУ, а также о штормовую погоду в северо-западной части Черного моря. Поэтому есть риск разве что ракетных ударов со стороны временно оккупированного Крыма.
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