11 квітня 2022 року рятувальне судно "Сапфір" повернули в Україну.
Про це повідомили у Морській пошуково-рятувальній службі.
В найкоротший термін, після проведення усіх необхідних перевірок відповідними службами на території України, рятувальний буксир «Сапфір» повернеться до виконання своїх основних завдань і буде знаходитись у постійний пошуково-рятувальній готовності.
Нагадаємо, що 9 квітня рятувальний буксир «Сапфір» був відбуксований на рейд Румунського порту Суліна.
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Рятувальне судно «Сапфір» є єдиним українським цивільним судном, яке не дивлячись на свій вік , знаходиться в постійній пошуково-рятувальній готовності та здатне виконувати надскладні задачі у відкритому морі, включаючи не тільки пошук та рятування людського життя, а й аварійне буксирування та пожежогасіння
З моменту здійснення нападу Російської Федерації на Україну, окрім виконання гуманітарної місії в районі острова Зміїний, під час якої судно було захоплене, рятувальний буксир «Сапфір» брав участь у інших рятувальних операціях на Чорному морі.
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