11 квітня в Одесі та області очікується погіршення погодних умов.

Гідрометцентр Чорного та Азовського морів попереджає про небезпечні метеорологічні явища I рівня (жовтого) небезпеки по Одеській області.

Вночі та вранці невеликий дощ, Вдень без істотних опадів.

Протягом доби по Одесі очікується вітер північно-західний, 15-20 м / c.

У зв'язку з погіршенням погодних умов Одеська мерія звертається до жителів міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення і поїздки, особливо літніх осіб, дітей та вагітних жінок.

Прохання не залишати транспортні засоби під деревами і лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами – в результаті сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок і кабелів.

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