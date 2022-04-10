11 квітня в Одесі та області очікується погіршення погодних умов.
Гідрометцентр Чорного та Азовського морів попереджає про небезпечні метеорологічні явища I рівня (жовтого) небезпеки по Одеській області.
Вночі та вранці невеликий дощ, Вдень без істотних опадів.
Протягом доби по Одесі очікується вітер північно-західний, 15-20 м / c.
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У зв'язку з погіршенням погодних умов Одеська мерія звертається до жителів міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення і поїздки, особливо літніх осіб, дітей та вагітних жінок.
Прохання не залишати транспортні засоби під деревами і лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами – в результаті сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок і кабелів.
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