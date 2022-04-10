11 апреля в Одессе и области ожидается ухудшение погодных условий.
Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждает об опасных метеорологических явлениях I уровня (желтого) опасности по Одесской области.
Ночью и утром небольшой дождь, днем без существенных осадков.
В течение суток по Одессе ожидается ветер северо-западный, 15-20 м/c.
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В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к жителям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещения и поездки, особенно пожилых лиц, детей и беременных женщин.
Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.
Напомним, "Мы должны спасти Одессу": Зеленский сделал тревожное заявление, раскрыв планы оккупантов.
Как сообщала Politeka, Вражеская техника поработает против российских захватчиков: украинские бойцы показали фото новых трофеев.
Также Politeka писала, что Оккупанты "передумали" наступать на большинстве направлений: когда завершится активная фаза боевых действий.