11 апреля в Одессе и области ожидается ухудшение погодных условий.

Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждает об опасных метеорологических явлениях I уровня (желтого) опасности по Одесской области.

Ночью и утром небольшой дождь, днем без существенных осадков.

В течение суток по Одессе ожидается ветер северо-западный, 15-20 м/c.

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к жителям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещения и поездки, особенно пожилых лиц, детей и беременных женщин.

Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

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