"Російські військові кораблі" підійшли до Одеси, і знову відкрили стрілянину

Про те, що цього ранку, 21-го березня, поблизу Південної Пальміри, в черговий раз був помічений ворожий рейд, що складається з двох кораблів "російської орди", у своєму офіційному Telegram-каналі повідомляє спікер Одеської ОВА, Сергій Братчук .

Зокрема, виходячи з офіційної інформації, що стосується кораблів і стрільби на Одещині, можна зрозуміти, що окупанти продовжують чинити психологічний тиск на одеситів, завдаючи ракетні та артилерійські удари. При цьому, на щастя, боєприпаси не долітають до міста, і просто тонуть у морі.

Втім, за словами Братчука, всі ці агресивні дії абсолютно марні й не мають ніякого сенсу, оскільки: "У нього("російської орди") нічого не виходить з Україною. Ворог здихає. Але у нього багато заліза - ось і стріляє".

Як саме почався ранок першого дня цього тижня в Одесі, можна побачити на відео трохи нижче.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що море сьогодні не штормитиме в Одесі.

Також раніше ми інформували про те, що після провалу "бліцкригу" в Україні, Путін переходить до "плану Б".

А до цього наш портал повідомляли про те, що окупанти фактично знищили популярний Київський ТРЦ.