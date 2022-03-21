В Южной Пальмире станет теплее, но все еще ветрено
О том, что в первый день этой недели, 21-го марта, погодные условия в Одессе будут зависеть от антициклона, потому горожане ощутят настоящее потепление, которому только немного помешает умеренный ветер, пишет местное издание "
Облачность продержится до полудня, а позднее рассеется, то есть, никаких осадков не предполагается, а температурные значения поднимутся на 4 градуса по Цельсию. Также ожидается умеренный ветер с северных направлений.
Но есть и менее приятные новости - море у побережья Одессы успокоится: волны спадут до 0,2 метра в высоту. Однако температура воды так и не изменится, те же + 3 градуса по Цельсию, что и сутками ранее.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Налоги по-новому: какие изменения приняла Верховная Рада и кого это касается
Украинская бабушка «накормила» оккупантов: «8 человек в цинке уехало»
Переговоры США и Китая завершились, Пекин выступил с инициативой по Украине: состоит из шести пунктов
«Бросают свою технику и уходят в лес»: в Пентагоне раскрыли, что может окончательно добить оккупантов
Утром:
- температура - от - 1 до + 1 градуса по Цельсию;
- ветер - от 4,1 до 3,9 метра в секунду;
- небольшая облачность.
Днем:
- температура - от + 7 до + 10 градусов по Цельсию;
- ветер - от 4,4 до 4,8 метра в секунду;
- переменная облачность.
Вечером:
- температура - от + 7 до + 9 градусов по Цельсию;
- ветер - от 4,6 до 5,1 метра в секунду;
- ясно.
Ночью:
- температура - от + 4 до + 5 градусов по Цельсию;
- ветер - от 5,3 до 5,5 метра в секунду;
- ясно.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что не так давно Одессу "прикрывало" беспокойное море.
Также ранее мы информировали о том, что "орки" заминировали основные направления в Черном море.
А до этого наш портал сообщали о том, что в Одесской области обезвредили огромную авиабомбу, весом в полтонны.