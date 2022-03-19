"Русские военные корабли" заминировали пути от Босфора по направлению к Одессе, обвинив в этих действиях нашу страну

О том, что Черноморский флот РФ провел минирование рекомендованных путей от Босфора в Одессу, после чего сообщил - это украинские мины, чтобы воспрепятстовать стабильному морскому трафику коммерческих судов в акватории Черного моря, на своей странице в соцсети Facebook, информирует руководитель проекта в "Институте Черноморских стратегических исследований", Андрей Клименко .

Исходя из информации, которой располагает Клименко, еще в пятницу, 18-го марта, морской порт города Сочи отправил судовладельцам/капитанам судов, идущих через этот регион, своеобразное предупреждение, указав на существование угрозы "подрыва на минах украинских ВМС, дрейфующих в Черном море". Также, Клименко уверен - подобные обстоятельства требуют немедленного реагирования и введения в акваторию Черного моря "Постоянной минно-тральной группы НАТО".

В ложных данных, предоставленных гидрографической службой флота РФ отмечается - из-за погодных условий и штормов, якорные мины, якобы установленные нашими ВМС поблизости от портов Одессы, Очакова, Черноморска и Южного(около 420 мин. по типам ЯМ и ЯРМ) сорваны с донных креплений, и по этим причинам:

"Просьба соблюдать особую осторожность при плавании судов в юго-западной и северо-западной частях Черного моря из-за вероятности подрыва на дрейфующих минах".

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что разрушения зданий в Мариуполе видны даже из космоса.

Также ранее мы информировали о том, что оккупанты обманом вынуждают жителей Мариуполя носить белые повязки.

А до этого наш портал сообщали о том, что украинская разведка выяснила коварный план оккупантов.