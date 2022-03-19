В субботу, 19-го марта, на погодные условия в Одессе повлияет антициклон
О том, что сегодня в Южной Пальмире ожидается незначительное потепление, и будут наблюдаться уже привычные, довольно резкие порывы ветра, пишет местное издание "
Солнечная погода ожидается почти в течение всего дня, и никаких осадков не предполагается. Отметки на термометрах поднимутся выше нуля, при этом вероятен резкий ветер, с северо-восточного направления.
Акватория моря у побережья Одессы останется беспокойной - волны достигнут высоты 0,8 метра, а температура воды составит + 3 градуса по Цельсию, что усложнит высадку десанта "русской орды".
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Утром:
- температура - от - 3 до - 2 градусов по Цельсию;
- ветер - от 5 до 5,7 метра в секунду;
- ясно.
Днем:
- температура - от + 1 до + 4 градусов по Цельсию;
- ветер - от 6,7 до 7,3 метра в секунду;
- небольшая облачность.
Вечером:
- температура - от + 2 до + 3 градусов по Цельсию;
- ветер - от 6 до 5,1 метра в секунду;
- ясно.
Ночью:
- температура - от - 1 до 0 градусов по Цельсию;
- ветер - от 5,7 до 5,4 метра в секунду;
- ясно.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в Одесской области уничтожено несколько истребителей РФ.
Также ранее мы информировали о том, что ракета оккупантов сбита над Одессой.
А до этого наш портал сообщали о том, что еще один летающий объект сбили возле Одессы.