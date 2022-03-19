В субботу, 19-го марта, на погодные условия в Одессе повлияет антициклон

О том, что сегодня в Южной Пальмире ожидается незначительное потепление, и будут наблюдаться уже привычные, довольно резкие порывы ветра, пишет местное издание " 048.ua ".

Солнечная погода ожидается почти в течение всего дня, и никаких осадков не предполагается. Отметки на термометрах поднимутся выше нуля, при этом вероятен резкий ветер, с северо-восточного направления.

Акватория моря у побережья Одессы останется беспокойной - волны достигнут высоты 0,8 метра, а температура воды составит + 3 градуса по Цельсию, что усложнит высадку десанта "русской орды".

Утром:

температура - от - 3 до - 2 градусов по Цельсию;

ветер - от 5 до 5,7 метра в секунду;

ясно.

Днем:

температура - от + 1 до + 4 градусов по Цельсию;

ветер - от 6,7 до 7,3 метра в секунду;

небольшая облачность.

Вечером:

температура - от + 2 до + 3 градусов по Цельсию;

ветер - от 6 до 5,1 метра в секунду;

ясно.

Ночью:

температура - от - 1 до 0 градусов по Цельсию;

ветер - от 5,7 до 5,4 метра в секунду;

ясно.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в Одесской области уничтожено несколько истребителей РФ.

Также ранее мы информировали о том, что ракета оккупантов сбита над Одессой.

А до этого наш портал сообщали о том, что еще один летающий объект сбили возле Одессы.