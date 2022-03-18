Поблизости от города "приземлили" БПЛА черноморского флота "русской орды"

О том, что силами обороны города, был ликвидирован беспилотный летательный аппарат "Орлан-10", запущенный с "русских военных кораблей" флота РФ, в своем Telegram-канале, рассказал спикер Одесской ОВА, Сергей Братчук .

По словам Братчука, на протяжении всего дня российский построение Черноморского Флота не слишком нервировало жителей Одессы-мамы, но определенные тревожные настроения все же были. Этот способ явно имел характер психологического давления на всех одесситов, чтобы системы обороны открыли огонь, и выдали свои скрытые позиции.

Тем не менее все оказалось бесполезно, поскольку защитники Одессы удерживают оборону таким образом, чтобы никоим образом не выдать себя. Только в том случае, если враг подойдет на ближнюю дистанцию, он безусловно будет обезврежен.

"Но во время этого демонстрационного построения на море, на безопасном для них пока расстоянии, российские корабли уже понесли потери. Во время этой демонстрации не силы, а собственного бессилия относительно штурма Одессы, враг потерял БПЛА", - порадовал одесситов Сергей Братчук.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что у "орков" серьезные проблемы с личным составом и наемниками из Сирии.

Также ранее мы информировали о том, что бойцы ВСУ уничтожили более 14 000 "орков".

А до этого наш портал сообщали о том, что сегодня в Одессе тоже будет штормить, и никакого десанта не ожидается.