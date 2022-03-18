Поблизости от города "приземлили" БПЛА черноморского флота "русской орды"
О том, что силами обороны города, был ликвидирован беспилотный летательный аппарат "Орлан-10", запущенный с "русских военных кораблей" флота РФ, в своем Telegram-канале, рассказал спикер Одесской ОВА,
По словам Братчука, на протяжении всего дня российский построение Черноморского Флота не слишком нервировало жителей Одессы-мамы, но определенные тревожные настроения все же были. Этот способ явно имел характер психологического давления на всех одесситов, чтобы системы обороны открыли огонь, и выдали свои скрытые позиции.
Тем не менее все оказалось бесполезно, поскольку защитники Одессы удерживают оборону таким образом, чтобы никоим образом не выдать себя. Только в том случае, если враг подойдет на ближнюю дистанцию, он безусловно будет обезврежен.
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"Но во время этого демонстрационного построения на море, на безопасном для них пока расстоянии, российские корабли уже понесли потери. Во время этой демонстрации не силы, а собственного бессилия относительно штурма Одессы, враг потерял БПЛА", - порадовал одесситов Сергей Братчук.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что у "орков" серьезные проблемы с личным составом и наемниками из Сирии.
Также ранее мы информировали о том, что бойцы ВСУ уничтожили более 14 000 "орков".
А до этого наш портал сообщали о том, что сегодня в Одессе тоже будет штормить, и никакого десанта не ожидается.