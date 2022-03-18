Настоящая, а не календарная весна пока задерживается.

Сегодня в Одессе ожидается морозная и ветреная погода

О том, что в эту пятницу, 18-го марта, в Южной Пальмире похолодает и будет заметен весьма порывистый ветер, пишет местное издание " 048.ua ".

Практически весь день Солнце почти не будет скрываться за облаками, какое-либо выпадение осадков маловероятно, но в Одессе существенно похолодает. Отметки на термометрах не покажут более 0 градусов по Цельсию, при этом, возможны резки порывы ветра с северо-восточных направлений.

Также, акватория Черного моря у побережья города все еще остается беспокойной - волны поднимутся до 1,2 метра, температура воды составит около + 3 градусов по Цельсию. Подобные метеоусловия осложнят проведение операций оккупантов со стороны моря.

Утром:

температура - от - 3 до - 4 градусов по Цельсию;

ветер - от 7,9 до 8,6 метра в секунду;

переменная облачность.

Днем:

температура - от - 2 до 0 градусов по Цельсию;

ветер - от 7,7 до 6,6 метра в секунду;

облачность с частыми прояснениями.

Вечером:

температура - от - 2 до 0 градусов по Цельсию;

ветер - от 6,4 до 3,8 метра в секунду;

небольшая облачность.

Ночью:

температура - от - 3 до - 2 градусов по Цельсию;

ветер - от 4,4 до 4,9 метра в секунду;

ясно.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что Братчук выдал подробности, касающиеся высадки десанта "русской орды".

Также ранее мы информировали о том, что в Одесской области уничтожено несколько истребителей РФ.

А до этого наш портал сообщали о том, что в Одесской администрации попросили материально помочь защитникам города.