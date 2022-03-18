Сегодня в Одессе ожидается морозная и ветреная погода
О том, что в эту пятницу, 18-го марта, в Южной Пальмире похолодает и будет заметен весьма порывистый ветер, пишет местное издание "
Практически весь день Солнце почти не будет скрываться за облаками, какое-либо выпадение осадков маловероятно, но в Одессе существенно похолодает. Отметки на термометрах не покажут более 0 градусов по Цельсию, при этом, возможны резки порывы ветра с северо-восточных направлений.
Также, акватория Черного моря у побережья города все еще остается беспокойной - волны поднимутся до 1,2 метра, температура воды составит около + 3 градусов по Цельсию. Подобные метеоусловия осложнят проведение операций оккупантов со стороны моря.
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Утром:
- температура - от - 3 до - 4 градусов по Цельсию;
- ветер - от 7,9 до 8,6 метра в секунду;
- переменная облачность.
Днем:
- температура - от - 2 до 0 градусов по Цельсию;
- ветер - от 7,7 до 6,6 метра в секунду;
- облачность с частыми прояснениями.
Вечером:
- температура - от - 2 до 0 градусов по Цельсию;
- ветер - от 6,4 до 3,8 метра в секунду;
- небольшая облачность.
Ночью:
- температура - от - 3 до - 2 градусов по Цельсию;
- ветер - от 4,4 до 4,9 метра в секунду;
- ясно.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что Братчук выдал подробности, касающиеся высадки десанта "русской орды".
Также ранее мы информировали о том, что в Одесской области уничтожено несколько истребителей РФ.
А до этого наш портал сообщали о том, что в Одесской администрации попросили материально помочь защитникам города.