На два самолета страны-агрессора меньше, включая летчиков-рашистов.

Под Одессой снова уничтожено несколько самолетов российских оккупантов

О том, что в Одесской области, ПВО "приземлили" в воду два воздушных суда рашистов, на своей странице в соцсети Facebook, сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ .

В частности, сегодня, 16-го марта, около 5 часов утра, 2 истребителя Су-30СМ российских фашистов, пролетавших поблизости от Одессы, и попытавшихся "пострелять" по одному из населенных пунктов, отправились туда же, куда ушли и несколько "русских военных кораблей" - на дно.

Таким образом, зенитные ракетные подразделения Воздушного командования "Юг" в очередной раз отличились - оба самолета попросту ликвидировано.

Но и это еще не все - хотя пилоты "русской орды" и успели катапультироваться, они все же ушли вслед за самолетами, упавшими в украинское Черное море!

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что бойцы ВСУ перешли в контрнаступление.

Также ранее мы информировали о том, что на территории Запорожской АЭС гремят взрывы.

А до этого наш портал сообщали о том, что летчикам РФ предложили сдаваться в плен за вознаграждение.