Под Одессой снова уничтожено несколько самолетов российских оккупантов
О том, что в Одесской области, ПВО "приземлили" в воду два воздушных суда рашистов, на своей странице в соцсети Facebook, сообщает
В частности, сегодня, 16-го марта, около 5 часов утра, 2 истребителя Су-30СМ российских фашистов, пролетавших поблизости от Одессы, и попытавшихся "пострелять" по одному из населенных пунктов, отправились туда же, куда ушли и несколько "русских военных кораблей" - на дно.
Таким образом, зенитные ракетные подразделения Воздушного командования "Юг" в очередной раз отличились - оба самолета попросту ликвидировано.
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Но и это еще не все - хотя пилоты "русской орды" и успели катапультироваться, они все же ушли вслед за самолетами, упавшими в украинское Черное море!
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что бойцы ВСУ перешли в контрнаступление.
Также ранее мы информировали о том, что на территории Запорожской АЭС гремят взрывы.
А до этого наш портал сообщали о том, что летчикам РФ предложили сдаваться в плен за вознаграждение.