Предложение, от которого будет трудно отказаться.

В Одесской областти летчикам-оккупантам предлагают сдаваться в плен, и попутно получить вознаграждение за свою технику

То, как пограничники Одесчины обратились к летчикам РФ, предложив тем побыстрее оказаться в плену, при этом, за их технику еще и заплатят, можно увидеть в небольшом видео, которое опубликовано на странице Одесского Пограничного Отряда в соцсети Facebook.

В частности, военнослужащие РФ, за любой самолет, если он в рабочем состоянии, получат от "Укроборонпрома"по 1 миллиону долларов США. Но немного меньше заплатят за исправный боевой вертолет ВС России - всего по 500 тысяч долларов США.

Условия получения вознаграждения: российским летчикам необходимо добровольно сдаться властям Украины, и только с вышеописанной техникой. Нераскрытие персональных данных оккупантов, включая их личную безопасность - гарантируют.

Таким образом, как оккупанты, так и их родные, могут ощутить себя довольно обеспеченными людьми, если потом покинут страну-агрессор, и больше никогда не станут выполнять преступных приказов.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что "Призрак Киева" предупредил российских солдат, которые сунулись в Украину.

Также ранее мы информировали о том, что бойцы ВСУ перешли в контрнаступление, и нанесли сокрушительные удары по оккупантам.

А до этого наш портал сообщали о том, что РФ бросает тела своих солдат на украинских полях.