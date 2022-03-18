Рашисты не могут высадить десант, потому стреляют по городу.

В небе над Южной Пальмирой сбита очередная российская ракета

О том, что над Одесской областью не смогла пролететь вражеская ракета, запущенная с какого-то "русского военного корабля", поскольку свою задачу прекрасно отработало зенитное ракетное подразделение Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, на своей странице в социальной сети Facebook, пишет Воздушное командование группы "Юг".

В частности, в эту пятницу, 18-го марта, около 5 часов утра, на Одесчине и "приземлили" крылатая ракету "русской орды". Таким образом, одесситы и жители региона, могут спать спокойно - небо закрыто от врага.

Также, в этот же день, но 8 часов 1 минут утра, в Бучанском районе на Киевщине, подразделением ПВО Сухопутных войск Украины, из ПЗРК "Стингер", успешно ликвидирован истребитель-бомбардировщик СУ-34. Экипаж оккупантов не смог катапультироваться, а самолет свалился на временно оккупированной территории нашей страны.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что россияне обстреливают Житомирщину.

Также ранее мы информировали о том, что оккупанты направили ракеты в жилые дома Краматорска.

А до этого наш портал сообщали о том, что в Харькове ракета "орков" разрушила здание института и близлежащие дома.