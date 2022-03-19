Довольно спокойные сутки, если бы не "русская орда".

В Одесской области выдались бы относительно спокойные сутки, если бы не "утилизация" мощной авиабомбы, сброшенной "орками"

О том, что минувшие 24 часа, на Одесчине не зафиксировано ни одной серьезной чрезвычайной ситуации, но произошло 44 инцидента различной степени опасности, на своей странице в соцсети Facebook, информирует ГУ ГСЧС в Одесской области .

Всего произошло 40 пожаров: 4 в Одессе и еще 36 по региону. Также, пришлось 31 раз выезжать для ликвидации возгораний сухой растительности, на общей площади в 29,14 гектара.

Прочих событий только 4, а необходимую помощь оказали 121 человеку, включая 3 выезда по вызову от населения:

обеспечили работу пункта обогрева/запуск полевой кухни на пропускном пункте "Орловка-Исакча", у границы с Румынией, где находилось 120 человек;

в Приморском районе Одессы, по улице Бассейной, открыли двери квартиры, в которой, по чистой случайности, закрылся малолетний ребенок;

обезвредили и уничтожили неразорвавшуюся российскую авиабомбу "ОФАБ-500"(вес - 500 кг) в Белгород-Днестровском районе, в селе Беленькое.

В целом, ночь была спокойной, поскольку никах сообщений о взрывах и обстрелах в Одесской области в ГСЧС не поступало.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в ГСЧС сообщили, почему Киев затянуло густым дымом.

Также ранее мы информировали о том, что сегодня море все еще будет штормить, но в Одессе наконец-то потеплеет.

А до этого наш портал сообщали о том, что ракету оккупантов успешно сбили над Одессой.