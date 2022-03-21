"Русские военные корабли" подошли к Одессе, и снова открыли стрельбу

О том, что этим утром, 21-го марта, поблизости от Южной Пальмиры, в очередной раз был замечен вражеский рейд, состоящий из двух кораблей "русской орды", в своем официальном Telegram-канале сообщает спикер Одесской ОВА, Сергей Братчук .

В частности, исходя из официальной информации, касающейся кораблей и стрельбы на Одесчине, можно понять, что оккупанты продолжают оказывать психологическое давление на одесситов, нанося ракетные и артиллерийские удары. При этом, к счастью, боеприпасы не долетают до города, и попросту тонут в море.

Впрочем, по словам Братчука, все эти агрессивные действия абсолютно бесполезны и не имеют никакого смысла, поскольку: "У него("русской орды") ничего не выходит с Украиной. Враг сдыхает. Но у него много железа - вот и стреляет".

Как именно началось утро первого дня этой недели в Одессе, можно увидеть на видео чуть ниже.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что море сегодня не будет штормить в Одессе.

Также ранее мы информировали о том, что после провала "блицкрига" в Украине, Путин переходит к "плану Б".

А до этого наш портал сообщали о том, что оккупанты фактически уничтожили популярный киевский ТРЦ.