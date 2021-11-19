Невідомі погрожують підірвати будівлю Одеської мерії, яка знаходиться на Думській площі в центрі міста.
Інформацію про вибуховий пристрій правоохоронці отримали в п'ятницю, 19 листопада. Її відправили анонімно. Про це повідомляє прес-служба
Достовірність перевіряють слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, вибухотехніки, кінологи, а також рятувальники, яких направили за вказаною адресою.
Подробиці будуть пізніше.
Варто відзначити, що це вже 4 випадок "замінування" в Одесі за останні 2 тижні.
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Раніше ми писали, невідомий обрав об'єктом злочинного посягання Центр надання адміністративних послуг на вулиці Косовській. Тоді всіх відвідувачів і працівників вивели на вулицю, проте після перевірки виявилося, що інформація про мінування була неправдивою.
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