Неизвестные грозятся взорвать здание одесской мэрии, которое находится на Думской площади в центре города.
Информацию о взрывном устройстве правоохранители получили в пятницу, 19 ноября. Ее отправили анонимно. Об этом сообщает пресс-служба
Достоверность проверяют следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, взрывотехники, кинологи, а также спасатели, которых направили по указанному адресу.
Подробности будут позже.
Стоит отметить, что это уже 4 случай "заминирования" в Одессе за последние 2 недели.
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Ранее мы писали, неизвестный избрал объектом преступного посягательства Центр оказания административных услуг на улице Косовской. Тогда всех посетителей и работников вывели на улицу, однако после проверки оказалось, что информация о минировании было ложной.
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