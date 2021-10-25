В Одесі та області поліцейські посилено ловлять порушників «червоної зони» карантину: штрафують людей без масок, а також полюють на фальшиві ковід-документи.
Про результати роботи за тиждень відзвітував в. о. заступника начальника управління Нацполіції в Одеській області Олександр Гостищев, пишуть місцеві
За його словами, за минулий тиждень поліцейські виявили 17 підроблених сертифікатів. Склали 774 протоколи на тих, хто був у громадських місцях без маски, або маска була надіта неправильно.
Ще 301 протокол виписали на людей, які мали бути на самоізоляції, але порушили її.
Пугачова за ручку з Софією Ротару викликала запеклі суперечки: "Обидві шикарні і талановиті, але..."
Вигнаний з "Холостячки" Роман Свечкоренко вибухнув злісною тирадою: "Мені до одного місця..."
"Повинен був покинути Меловін": рішення суддів "Танців з зірками" розчарувало українців, хто вилетів з шоу
Схудла зірка "Жіночого кварталу" Оруджова вразила експериментами із зовнішністю: "Корейська школярка"
Останні хвилини життя нардепа Полякова потрапили на відео: що розкрили кадри
Також Гостищев розповів, що сертифікатів немає у більшості водіїв громадського транспорту.
"На жаль, кожен день фіксуються порушення при перевезенні людей. Більше порушень - з боку водіїв, а не пасажирів. У більшості водіїв, на відміну від пасажирів, немає сертифікатів. Вчора намагалися давати якісь незрозумілі довідки, які не відносяться до тих документів, які повинні бути", — повідомив правоохоронець.
Він пообіцяв, що всі справи будуть передані до суду, і людям на яких склали протоколи, тепер загрожують штрафи.
Нагадаємо, що масові "облави" і штрафи почалися в Одесі: в маршрутках, ТЦ і на ринку "7 км", кадри
Як повідомляла Politeka, "червона зона" в Одесі, поліція влаштувала облави на маршрутки: кадри того, що відбувається
Також Politeka писала, що нова напасть звалилася на голови жителів Одеської області: "симптоми схожі з COVID-19"