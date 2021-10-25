Людям на яких склали протоколи, тепер загрожують штрафи

В Одесі та області поліцейські посилено ловлять порушників «червоної зони» карантину: штрафують людей без масок, а також полюють на фальшиві ковід-документи.

Про результати роботи за тиждень відзвітував в. о. заступника начальника управління Нацполіції в Одеській області Олександр Гостищев, пишуть місцеві ЗМІ.

За його словами, за минулий тиждень поліцейські виявили 17 підроблених сертифікатів. Склали 774 протоколи на тих, хто був у громадських місцях без маски, або маска була надіта неправильно.

Ще 301 протокол виписали на людей, які мали бути на самоізоляції, але порушили її.

Також Гостищев розповів, що сертифікатів немає у більшості водіїв громадського транспорту.

"На жаль, кожен день фіксуються порушення при перевезенні людей. Більше порушень - з боку водіїв, а не пасажирів. У більшості водіїв, на відміну від пасажирів, немає сертифікатів. Вчора намагалися давати якісь незрозумілі довідки, які не відносяться до тих документів, які повинні бути", — повідомив правоохоронець.

Він пообіцяв, що всі справи будуть передані до суду, і людям на яких склали протоколи, тепер загрожують штрафи.

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