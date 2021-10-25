Людям на которых составили протоколы, теперь грозят штрафы

В Одессе и области полицейские усиленно ловят нарушителей «красной зоны» карантина: штрафуют людей без масок, а также охотятся на фальшивые ковид-документы.

О результатах работы за неделю отчитался и. о. замначальника управления Нацполиции в Одесской области Александр Гостищев, пишут местные СМИ.

По его словам, за прошедшую неделю полицейские выявили 17 поддельных сертификатов. Составили 774 протокола на тех, кто был в общественных местах без маски, или маска была надета неправильно.

Еще 301 протокол выписали на людей, которые должны были быть на самоизоляции, но нарушили ее.

Также Гостищев рассказал, что сертификатов нет у большинства водителей общественного транспорта.

"К сожалению, каждый день фиксируются нарушения при перевозке людей. Больше нарушений — со стороны водителей, а не пассажиров. У большинства водителей, в отличие от пассажиров, нет сертификатов. Вчера пытались давать какие-то непонятные справки, которые не относятся к тем документам, которые должны быть", — сообщил правоохранитель.

Он пообещал, что все дела будут переданы в суд, и людям на которых составили протоколы, теперь грозят штрафы.

Напомним, что массовые "облавы" и штрафы начались в Одессе: в маршрутках, ТЦ и на рынке "7 км", кадры

Как сообщала Politeka, "красная зона" в Одессе, полиция устроила облавы на маршрутки: кадры происходящего

Также Politeka писала, что новая напасть свалилась на головы жителей Одесской области: "Симптомы схожи с COVID-19"