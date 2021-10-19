Для этого созданы специальные мобильные бригады

В Одессе полицейские возобновили охоту за нарушителями карантина.

В городе созданы мобильные бригады для обнаружения нарушителей масочного режима и привлечение их к ответственности.

В частности, копы устроили рейды в маршрутках, торговых центрах и на промрынке «7 километр». Об этом сообщают местные телеграм-каналы, передает Politeka.net.

На Среднефонтанской площади полицейские остановили первый проезжавший автобус и выписали админпротокол.

Водитель считает, что его сделали крайним. По его словам, у него в салоне все в масках – не то, что в троллейбусах и трамваях.

Тем временем на Королёва угол Левитана полиция тоже устроила рейд. В качестве бонуса - штраф в 17000 грн.

Очевидцы сообщают о проверках в торговом центре Афина, что в самом центре Одессы.

Также облавы начались на промтоварном рынке «7 километр».

«Сегодня работают в качестве профилактики, штрафы не пишут», - сообщают в телеграм-канале «курс Одесса».

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