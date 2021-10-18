После того, как Одесса попала в «красную зону» полицейские начали контроль за количеством пассажиров в общественном транспорте.
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Так, с самого утра на дорогах в Одессе замечены полицейские, которые останавливают маршрутки и проверяет соблюдение карантинных мер в общественном транспорте.
Водителей, везущих стоячих пассажиров и людей без масок, по словам очевидцев, штрафуют.
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«Нам сообщают, что полиция начала охоту на общественный транспорт», - прокомментировали авторы телеграм-канала.
Между тем, в МОЗ сообщали об ограничениях в региональных пассажирских перевозках, но не городских.
Отметим, что с 18 октября из-за пика заболеваемости в Одесской области ужесточили карантин.
По правилам «красной зоны» все учебные заведения смогут работать только в том случае, если у 100% работников будут «зеленые» COVID-сертификаты.
Также в «красной» зоне смогут работать кинотеатры, музеи, другие культурные заведения, развлекательные заведения, ТРЦ, заведения общественного питания, рынки, спортзалы и бассейны, если весь персонал и посетители будут полностью вакцинированы.
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