Копы уже вышли на охоту

После того, как Одесса попала в «красную зону» полицейские начали контроль за количеством пассажиров в общественном транспорте.

Об этом сообщает телеграм-канал «Курс Одесса», передает Politeka.net.

Так, с самого утра на дорогах в Одессе замечены полицейские, которые останавливают маршрутки и проверяет соблюдение карантинных мер в общественном транспорте.

Водителей, везущих стоячих пассажиров и людей без масок, по словам очевидцев, штрафуют.

«Нам сообщают, что полиция начала охоту на общественный транспорт», - прокомментировали авторы телеграм-канала.

Между тем, в МОЗ сообщали об ограничениях в региональных пассажирских перевозках, но не городских.

Отметим, что с 18 октября из-за пика заболеваемости в Одесской области ужесточили карантин.

По правилам «красной зоны» все учебные заведения смогут работать только в том случае, если у 100% работников будут «зеленые» COVID-сертификаты.

Также в «красной» зоне смогут работать кинотеатры, музеи, другие культурные заведения, развлекательные заведения, ТРЦ, заведения общественного питания, рынки, спортзалы и бассейны, если весь персонал и посетители будут полностью вакцинированы.

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