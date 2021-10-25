Не виключено, що щеплення потрібно буде робити щороку

У МОЗ попередили вакцинованих одеситів про те, що через рік їм потрібно повторно щепитися від COVID-19 для забезпечення достатнього захисту від інфікування в майбутньому.

Як пише Politeka.net, про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю телеканалу "Рада" (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Кузін зазначив, що з часом імунітет від щеплення слабшає, тому ті люди, які пройшли повний курс щеплення, повинні пройти повторну вакцинацію, щоб відновити імунну відповідь.

Санітарний лікар не виключає, що українцям доведеться вакцинуватися щороку.

"Поки ми плануємо використовувати повний курс ревакцинації в наступному році. Тобто людина, яка отримала дві дози в 2021 році, повинна отримати такі ж дві дози в 2022 році», - повідомив він.

Для людей з хронічними захворюваннями і ослабленим імунітетом буде передбачена бустерна (третя) доза вакцини, проте вона буде застосовуватися строго за показаннями.

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