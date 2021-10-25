Не исключено, что прививку нужно будет делать каждый год

В Минздраве предупредили вакцинированных одесситов о том, что через год им нужно повторно прививаться от COVID-19 для обеспечения достаточной защиты от инфицирования в будущем.

Как пишет Politeka.net, об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью телеканалу "Рада" (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Кузин отметил, что со временем иммунитет от прививки ослабевает, поэтому те люди, которые прошли полный курс прививки, должны пройти повторную вакцинацию, чтобы восстановить иммунный ответ.

Санитарный врач не исключает, что украинцам продеться вакцинироваться каждый год.

"Пока мы планируем использовать полный курс ревакцинации в следующем году. То есть человек, который получил две дозы в 2021 году, должен получить такие же две дозы в 2022 году», - сообщил он.

Для людей с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом будет предусмотрена бустерная (третья) доза вакцины, однако она будет применяться строго по показаниям.

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